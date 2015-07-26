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Быстрый сливовый пирог

Быстрый сливовый пирог

Простой и быстрый рецепт приготовления вкусного сливового пирога со штрейзелем.

Количество ингредиентов дано для формы диаметром 24-25см. или прямоугольной формы 35х11см. Приятного аппетита!

Сложность
2/5
Подготовка
25 мин
Приготовление
45 мин
Кол-во порций
8

Пищевая ценность 100 г готового блюда:

Ккал
267
Белки
4 г
Жиры
14 г
Углеводы
32 г

Ингредиенты

Штрейзель

Приготовление

  1. Размягченное сливочное масло взбить с сахаром и ванильным сахаром.

  2. По одному ввести яйца в масляную смесь, каждый раз хорошо взбивая.

  3. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, перемешать до однородной массы без комочков.

  4. Для штрейзеля - соединить пшеничную муку с сахаром, добавить порезанное кусочками холодное масло. Растереть руками в крошку.

  5. Сливы вымыть и обсушить. Разрезать каждую сливу на две половинки и удалить косточки. Нарезать сливы долькми толщиной 1,5 см.

  6. Форму для выпечки смазать маслом.

  7. Тесто выложить в форму и разровнять. На тесто выложить дольки слив. Присыпать пирог штрейзелем.

  8. Выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке 40-45 минут или до готовности. Готовность проверить при помощи деревянной шпажки, она должна выйти сухой из середины пирога.

Комментарии

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    • Саина
    А получится с яблоками, если перед выпекаетесь их потомить с корицей под крышкой?
    • Светлана
    СПАСИБО ЭТО ОООООЧЕНЬ ВКУСНО!!!!
    • natalia
    На здоровье, Светлана! Рада что понравился!