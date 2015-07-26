Быстрый сливовый пирог

Простой и быстрый рецепт приготовления вкусного сливового пирога со штрейзелем.
Количество ингредиентов дано для формы диаметром 24-25см. или прямоугольной формы 35х11см. Приятного аппетита!
Пищевая ценность 100 г готового блюда:
Размягченное сливочное масло взбить с сахаром и ванильным сахаром.
По одному ввести яйца в масляную смесь, каждый раз хорошо взбивая.
Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, перемешать до однородной массы без комочков.
Для штрейзеля - соединить пшеничную муку с сахаром, добавить порезанное кусочками холодное масло. Растереть руками в крошку.
Сливы вымыть и обсушить. Разрезать каждую сливу на две половинки и удалить косточки. Нарезать сливы долькми толщиной 1,5 см.
Форму для выпечки смазать маслом.
Тесто выложить в форму и разровнять. На тесто выложить дольки слив. Присыпать пирог штрейзелем.
Выпекать в предварительно разогретой до 180С духовке 40-45 минут или до готовности. Готовность проверить при помощи деревянной шпажки, она должна выйти сухой из середины пирога.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.Войти Создать аккаунт