Быстрый сливовый пирог

Простой и быстрый рецепт приготовления вкусного сливового пирога со штрейзелем.

Количество ингредиентов дано для формы диаметром 24-25см. или прямоугольной формы 35х11см. Приятного аппетита!

Пищевая ценность 100 г готового блюда:

Размягченное сливочное масло взбить с сахаром и ванильным сахаром.

По одному ввести яйца в масляную смесь, каждый раз хорошо взбивая.

Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, перемешать до однородной массы без комочков.

Для штрейзеля - соединить пшеничную муку с сахаром, добавить порезанное кусочками холодное масло. Растереть руками в крошку.

Сливы вымыть и обсушить. Разрезать каждую сливу на две половинки и удалить косточки. Нарезать сливы долькми толщиной 1,5 см.

Форму для выпечки смазать маслом.

Тесто выложить в форму и разровнять. На тесто выложить дольки слив. Присыпать пирог штрейзелем.